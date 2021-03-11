Fitbit 宣佈推出新一代兒童智慧手環 Fitbit Ace 3，該產品可以幫助6歲以上兒童，透過輕鬆有趣的方式維持健康活力，並和全家人一起養成健康的生活習慣。Ace 3 進一步拓展Ace系列功能，推出更多的動畫錶面，鼓勵兒童在維持健康活力同時展現個人風格。Ace 3電池續航力長達8天，連續使用一星期也無須擔心，更具備可用於游泳、淋浴等情境的防水設計。Ace 3預定於3月31日在台灣正式開賣。

據國立臺灣師範大學對臺灣幼兒發展調查結果顯示，台灣小一學童平均每天花費85分鐘使用3C產品，周末平均更是高達186分鐘；調查亦指出，學童每週僅花290分鐘運動，遠低於美國小兒科醫學會建議的每周至少420分鐘的運動量。運動量不足會直接影響到兒童記憶力、認知能力、及學習成效上的表現。為了克服這個問題，家長必須找到創新的方法，幫助兒童保持活動力，不論是在學校、公園或是遊樂園等環境下，Ace 3皆可以協助鼓勵兒童活動身體，並培養良好健康生活習慣。

Fitbit共同創辦人暨執行長James Park表示，在家庭遵循遠距學習和維持社交距離的同時，如何幫助兒童維持運動量，保持積極和快樂的生活，並在課堂與課後使用電子裝置的時間取得平衡，成為一項艱鉅挑戰。我們根據生活經驗設計開發出專屬兒童的Ace 3智慧手環，能為兒童的日常生活帶來更多樂趣，幫助親子找回運動樂趣，並養成良好且健康的生活習慣。

Ace 3能夠激勵兒童達成每天60分鐘的活躍時間，並提醒他們每小時至少250步的活動量（可依上學時間調整），進而獲取每日所需的活動量與睡眠，進一步養成健康的生活習慣。此外，兒童可透過高亮度、容易操作的觸控螢幕查看手錶上的數據，用來追蹤整天的活動，並利用計時器設定與計時器比賽等功能，輕鬆設定個人目標。另一方面，Ace 3也提供睡眠追蹤、就寢時間提醒及靜音鬧鐘等功能，可以協助親子制訂出一致的睡眠時間，讓兒童有充分時間休息，補充次日所需活力，並培養良好的健康生活習慣。在Fitbit的應用程式中，兒童可以和經過家長同意的朋友及家人連線，透過Family Face Off挑戰加入友誼賽，並取得虛擬徽章和獎盃慶祝勝利。

Ace 3讓孩童們專注於活動的同時，家長們亦能確保孩童們的隱私安全無虞。Fitbit高度建議父母可以開設一個Fitbit家庭帳戶，以確保12歲以下兒童配戴Ace 3時的隱私安全。透過Fitbit家庭帳戶，家長可以使用應用程式中的「家長檢視」功能，輕鬆查看孩童的活動數據，並管理孩童在應用程式中能看到的內容，以及篩選孩童的好友申請，全方面守護孩子的隱私安全。同時，孩童可以透過應用程式內的「兒童檢視」功能，查看Ace 3中的多項數據，如活動和睡眠狀態、父母接受的朋友邀請、動畫錶面、虛擬角色和徽章等，藉此培養健康的生活習慣。Ace 3的設計符合包括美國《兒童網路隱私保護法》和歐盟《一般資料保護規則》等法律載明的兒童隱私規範，

家長可以輕鬆快速地設定Fitbit家庭帳戶，利用Android和iOS裝置將Ace 3與全家人配對，幫助兒童立即使用產品。有智慧型手機的兒童，能夠透過手錶直接收到來電及訊息通知，與同學好友們隨時保持聯繫。在完成設定並將電池充飽後，Ace 3續航長達8天，減少充電需求並盡情享受運動時光。

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