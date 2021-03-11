白色情人節即將到來，許多民眾費心為另一半製造驚喜，思考兩人的慶祝活動之外，也透過社群媒體以及網路購買禮品來表達對彼此的愛意。根據台灣網路資訊中心調查，台灣整體上網率已高達九成，駭客看準民眾對網路的高依賴度，選擇在購買力旺盛的節慶，如雙十一、新年、情人節等送禮時節，設下比平時更多的網路詐騙陷阱意圖藉此牟利。為了避免民眾傷心又傷財，趨勢科技限時推出「情人節五折活動」，凡於3月10日至3月15日的活動限定期間內，即可用五折優惠價購買PC-cillin 2021雲端版三年三台下載版，幫助消費者在白色情人節守護心愛的人也守住荷包。

趨勢提醒三大情人節網路陷阱，讓你安心過節不擔心，為避免落入駭客設下的網路陷阱，趨勢科技提醒在白色情人節期間，最為常見的三大網路詐騙手法，提醒民眾小心預防！

一、慶祝白色情人節貼圖免費贈送根據趨勢科技觀察，貼圖詐騙是最難以防範，且偽裝指數最高的詐騙類型。許多網路犯罪者在節令時節透過社群媒體推播「情人節拿好康，免費貼圖限時贈送」等訊息，來吸引不知情民眾點擊下載，藉此盜取個人資訊。此外，讓消費者完成任務方能獲得貼圖的手法也相當常見，透過接續分享的方式，讓詐騙連結在社群中快速傳散，待累積一定帳號數量之後，再將其轉賣給非法組織，藉此達到牟利目的。趨勢科技提醒民眾，收到此類訊息時需提高警覺心，避免直覺點擊連結或進行分享，以保護自身及愛人的個資安全。

二、情人節網路交友詐騙不少民眾透過網路交友軟體來拓展交友圈，使得現今網路愛情陷阱也成為詐騙集團騙取大眾錢財與個資的管道，不肖分子時常假冒他人照片，在充滿浪漫與愛意的情人節時分，以假意交往加上甜言蜜語等攻勢，獲取被害者信任後，透過通訊軟體加入好友並傳送惡意連結，騙取民眾下載或點擊，帳號密碼因此遭盜用等事件頻頻發生。因此，民眾在使用網路交友軟體時，應審慎避免提供個人銀行帳戶資訊，並謹慎求證訊息的正確性，避免心碎之餘荷包也淌血。

三、假網購，真釣魚情人節期間電商平台紛紛把握商機，強打各項節令優惠活動吸引消費者購買。趨勢科技也提醒消費者須防範此類網購的詐騙陷阱，駭客會透過網路釣魚頁面，設計出相似的假網頁、連結，誤導民眾進行購買行為，一旦誤信於假冒網頁輸入個資，駭客就能藉此盜取銀行帳戶。此外，一頁式廣告詐騙也充斥在各大社群媒體，以過低的價格、倒數計時優惠、強調免運費和貨到付款等方式，來吸引大眾點擊購買，民眾卻在付款後遲遲收不到商品。趨勢科技建議民眾在網路購物時，應提高自身警覺心，除了慎選購物平台之外，在瀏覽社群媒體時也需防範一頁式廣告詐騙，避免落入駭客設下的陷阱。

趨勢白色情人節520防詐小撇步除了小心上述風險之外，趨勢科技也分享了「情人節520防詐小撇步」讓民眾遠離駭客威脅：

一、「無」良好康要小心：收到來源不明的購物優惠時，應提高警覺心避免直覺點擊連結或下載。

二、「惡」意網站停看聽：避免使用不明來源的登入與驗證，應使用官方的網址登入，慎防網址英文字母微小差異。

三、「零」時差防禦裝PC-cillin：為了預防駭客新型態攻擊，除了定期修補程式漏洞、採用安全作業系統及防毒軟體，民眾也可使用PC-cillin雲端版來保護電腦及手機平板裝置，讓大家在與心愛的人過節同時避免落入駭客設下的陷阱，保護自己也保護心愛的人。

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