開放原始碼軟體解決方案供應商紅帽公司近期發布2021年度《企業開放原始碼大調查》，指出企業級開源軟體逐漸被視為未來軟體界的趨勢，而IT領導者也廣泛地將企業級開源軟體視為擁有更高品質、更為創新、甚至相較替代產品更為安全的選擇，並肯定開放原始碼所帶來的價值，是由積極參與開源專案、而非單純將開放原始碼重新包裝的軟體供應商所提供。

2021年《企業開放原始碼大調查》的關鍵重點包含：1. 數位轉型為開放原始碼的主要應用情境 2. 企業開源是推動創新的關鍵動力 3. 企業級開源軟體的安全性成一大優勢 4. 軟體供應商在開源社群的參與及貢獻不可或缺。

數位轉型愈趨重要，54%受訪者表示，數位轉型是企業開源的重要應用情境，較兩年前上升了11%，在應用程式開發、開發與維運（DevOps）等相關類別同樣獲得相似結果；而紅帽在近期發布的《2021年全球技術概覽》亦揭露數位轉型為今年的一大發展重點。受訪者表示，數位轉型是企業投入最多經費的非技術性IT項目，且21％的企業正加速數位轉型的腳步，這可能是疫情造成的結果。

全球多數地區仍將「IT基礎架構現代化」列為使用企業開源的首要目標，而在歐非中東地區則與數位轉型並列第一。由於開源建立在現代化基礎架構之上，此結果並不讓人意外，但開源軟體對於企業在數位轉型等重要商業策略上的推動力卻比較難被預視。

開源關鍵效益：即時獲取前瞻創新技術相較「IT基礎架構現代化」的強勁需求，過去排名前段班的「總擁有成本（TCO）低廉」，今年已下滑至第五名。先前企業開源軟體多被視為相對專有軟體便宜且堪用的替代方案，而目前各方面來看，企業逐漸認定開源軟體為更好的選擇。

報告亦針對企業開源軟體的優勢進行調查，結果顯示最多受訪者認為「品質相較專有軟體更高」，而「能夠安全地使用開源技術」則名列第四名，兩者皆與躍升至第二名的「獲取創新技術」相扣合。總體而言，IT領導者所列舉的優勢都足夠證明企業開源有效協助獲取前瞻創新軟體，並將其部署於業務中。

安全性就是最高品質軟體安全性為針對企業開源軟體優勢調查的第三位，除了與其品質息息相關，也包含其他諸多因素，例如安全性為近期全球熱門議題，或是類比訊號設備的安全碼也曾引起爭議。然而，開放原始碼風險堪憂的觀點已逐漸淡化；30％的受訪者視安全性更高為開源軟體的前三大優勢，更有87％受訪者認為企業開源軟體相較專有軟體「更為安全」或「同樣安全」。

整體而言，84％受訪者表示企業開源軟體為企業安全策略的關鍵組成，75％受訪者信賴企業開源軟體，因為其經過嚴格的審核流程與商業測試，確保程式碼的高品質。

開源為創新泉源上述許多軟體界的創新成果皆來自開源軟體社群，如雲端原生與機器學習領域中有諸多開源專案，而調查數據也證實了這一點。透過企業級開源軟體，企業能安全地取得所有開源社群中的創新成果。

軟體供應商需積極參與上游的開源項目，才能更有效率地提供客戶企業級開源解決方案。紅帽正是因此發展出支援產品的專業技術，以客戶利益為優先，身體力行影響開源專案發展方向。

本次報告亦調查IT領導者對「被動使用開源項目」與「積極推動開源創新項目」的軟體供應商喜好度進行調查，結果明確顯示，38％ IT領導者更有意願選擇在開源社群有所貢獻的軟體供應商，另外45％受訪者則傾向選擇此軟體供應商。

(工商 )