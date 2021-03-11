友銓電子（5321）公告2021年2月合併營收為新台幣1.85億元，較去年同期成長達47.6％，其中電商業務受惠電商女裝服飾品牌龍頭優勢以及新網紅品牌的併購效益，挹注2月電商業績1.44億元，續創單月同期歷史新高，PCB業務亦表現穩定，維持在一定的水準之上。1-2月合併營收4.17億元，較去年同期成長達48.7％，創單月同期歷史新高。

友銓表示，電商業務2月份業績1.44億元，已佔整體營收比重達78％，主要是公司旗下既有品牌PAZZO、MEIER.Q等，受惠大數據網路行銷策略奏捷，且自去年下半年起陸續購併或新品牌的「YuYu Active」、「WEAR to EAT」、「Chenn Chenn」及「An,Q」等4家網紅服飾品牌銷售成績亮眼，4家合計占電商業務比重超過2成，購併效益持續發酵。

根據Influencer Marketing Hub《2020的網紅行銷趨勢報告》顯示，網紅行銷市場規模從2016年的17億美元，逐年攀升，且受新冠肺炎對網紅行銷帶來的正面影響，推估2021年有望躍升至138億美元。且KOL Radar網紅數據資料庫統計結果也顯示，台灣人最愛用的三大社群平台Facebook、Instagram、YouTube中的KOL（key opinion leader）以微網紅和奈米網紅佔比最多，顯示中小型網紅已成為不可忽視的族群。

根據eMarket調查分析現今消費者的購物行為，越來越多消費者選擇在網路上消費，而鼓動消費者購物慾望的關鍵人物，第一為「朋友」，第二則是「網紅」。友銓認為，網紅行銷的重要性日益俱增，「直播＋電商」形成一種新的行銷手段，並以電商為基礎，直播為工具。友銓長期深耕個別特定主題的網紅與KOL，主要看中其粉絲的凝聚力高，帶貨能力強，使消費者產生共鳴而提升導購率，公司亦得以接觸更廣層面的分眾族群，趁勢擴大商品的消費客群，創造高ROI（投資回報率）。

友銓進一步表示，公司將持續開拓電商業務的市場版圖，深耕台灣，今年位於宜蘭的物流中心已正式啟用，第二階段的自動倉儲投資亦已進行，未來除持續求投資新網紅服飾品牌的機會，將更積極跨足海外，與海外網紅進行合作，期許能為公司帶來新一波的成長動能。

(工商 )