邑昇實業（5291）通過2020全年財務報告，合併營收11.98億元、營業利益8,752萬元，稅後淨利7,057萬元，每股稅後盈餘為1.86元，營運表現維持2019年水準；董事會亦通過盈餘分配案，預計以資本公積配發現金股利各1.1元。

另邑昇同步公告2月合併營收0.9億元，雖因農曆春節影響實際工作天數，然PCB供應鏈經過一年庫存去化及銅價攀升，重啟拉貨動能，累計前2月營收2.06億元，年增21.43％。

邑昇兩大事業營收占比為：PCB七成、LED自行車燈三成，2020年新冠肺炎疫情壟罩全球，以少樣多樣客製化主打工控、工業電腦、車用、醫療等高利基領域的PCB事業受到直接影響，供應鏈備貨意願趨於保守，然經過一年的去庫存與年末銅價飆漲，使供應鏈重啟拉貨動能，訂單能見度達今年上半年，擺脫營運谷底，重新起飛。

而LED自行車燈事業則受惠歐美自行車市場快速擴大，帶動周邊需求提升，成為去年PCB產業逆風下穩定邑昇營運重要主因，惟第一季時因歐美疫情嚴重，封城及居家令等因素，使LED自行車燈出貨遞延，影響營業利益與毛利率表現，稅後淨利為7,057萬元，整體獲利表現維持2019年水準。

展望2021，邑昇維持審慎樂觀態度，隨著產業復甦、庫存去化與原物料漲價三大因素推升PCB事業重回成長，而LED自行車燈亦受惠不斷擴大的戶外運動市場，訂單能見度看到今年底，除此之外，e-bike已於農曆年後開始陸續交車，同時啟動國內第二批次小量生產，以自有品牌「DOSUN」推出三種尺寸、藍紅兩色的電動自行車擁有高性價比，深獲市場好評，有助邑昇前進海外市場，由於全車採台灣在地製造生產，品質保證，若如預期順利，最快今年下半年即有斬獲，使集團營運再升級。

(工商 )