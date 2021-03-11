大陸十三屆全國人大四次會議今日（11日）閉幕，2021年全國兩會正式落下帷幕。每年大陸全國兩會的最後一場「壓軸戲」總理記者會也將於4時在人民大會堂舉行。

澎湃新聞報導，梳理近三年的總理記者會發現，大陸十三屆全國人大以來的2018年至2020年，大陸總理李克強共在三次總理記者會上回答了45個問題，這些問題有21個來自境內媒體、有6個來自港澳台媒體、另外18個則來自國外媒體。

其內容涉及經濟、外交、兩岸關係、民生等領域，而這些領域的相關問題也是每年總理記者會上的必答題。

而在總理記者會舉行之前，大陸十三屆全國人大四次會議今日上午舉行代表小組會議，審議關於政府工作報告、「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要、年度計劃、年度預算、全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告的七個決議草案；下午，十三屆全國人大四次會議在人民大會堂舉行閉幕會。

(旺報 )