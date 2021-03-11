台積電近來股價狂漲，令不少人眼紅，甚至擠破頭想成為台積電員工，但又怕累到爆肝，有網友好奇台積電的薪水、福利真的好嗎？會不會一進去就被操到想離職？結果意外釣出疑似內部員工爆料，「非產線單位」是他們公認的隱藏版爽缺，令眾人意外。

原PO在PTT以「台積電以台灣來說算福利不錯的公司嗎？」為題發文指出，大家都說基本的福利一定有，但工作會比較累，他很好奇，以全台灣來說，台積電到底算不算好公司？以前聽說台、清、交大畢業才能進去；也有人說若應徵設備工程師，只要私立大學就行，還聽說很多人面試、內推都進不去，但被操到想離職的也大有人在。

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「看工時」、「看個人身體狀況」、「聽說第一、二年年薪就破150萬了」、「福利都幫你換成$了」、「聯發科薪水聽說比台積高」、「台灣職場畸形，操你不給錢的一堆」、「肝不好人生是黑白的」、「外包掃地也是進台積電啊」、「還有修電燈、電梯施工的也是」。

有自稱台積電內部員工的網友透露，進產線不是問題，長工時可能還是其次，最討厭的是時間內一定要做完的壓力，除非你走設計或軟體，不然工廠幾乎都是24小時輪班制，這是進去之前就要知道的事，內部公認去「非產線單位」才是爽缺，看支援單位都久久才開一次缺就知道意思了，讓不少網友意外，原來還有隱藏版爽缺，笑說「管飲水機的，感覺很爽」。

不過也有網友說「乾脆說經理級以上的都是隱藏版爽缺」，認為任何工廠都半斤八兩，不只是半導體，有人爽就要有人累，就像老闆跟員工，「想輕鬆就不要抱怨低薪」。

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(中時新聞網)