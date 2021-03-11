國際奧會昨天舉行第137屆會議，其中進行了國際奧會主席改選，採取線上投票，曾兩度奪得奧運金牌的湯瑪斯巴赫（Thomas Bach）在同額競選的情況下總共98張選票，93票支持、1票反對、4票棄權，最終現年67歲的巴赫成功連任，任期四年直至2025年。

巴赫在1976年蒙特利爾奧運會上奪得德國花劍團體賽金牌，並於2013年在布宜諾斯艾利斯舉行的國際奧委會大會上當選為國際奧委會主席，任期八年。根據國際奧委會執行委員會的決定，這一任期將於今年8月8日在2020年東京奧林匹克運動會閉幕之日結束。他第二屆國際奧委會主席任期將在此之後立即開始，並將於2025年結束。

巴赫表示，「非常感謝各位信任，對我來說，考慮到許多改革和我們必須做出的許多艱難決定，這些影響到我們所有人，這也是責任的開始。」

巴赫強調，「2013年在布宜諾斯艾利斯首次當選主席，我的競選口號『多元化』來領導國際奧會，並成為所有人以及所有利益相關者的領導者。這個承諾對我的第二任期同樣有效，希望未來四年仍然可以獲得所有人的支持。」

巴赫在擔任國際奧會主席的第一任期間針對國際奧會和奧林匹克運動的未來的2020年奧林匹克議程改革，該改革在2014年摩納哥國際奧委會會議上獲得通過。就在他當選今天之前，國際奧委會會議批准了一致宣布2020年奧林匹克議程閉幕報告。2020年奧林匹克議程徹底改變了奧林匹克運動會，國際奧委會和奧林匹克運動。

國際奧會執行委員會已經提出《 2020年奧林匹克議程》的接班人- 《 2020 + 5年奧林匹克議程》，國際奧委會本周五將討論該議程。它包含15條建議，這些建議受五個主要趨勢的啟發，旨在為在這些堅實基礎上奠定基礎並將奧林匹克議程推向未來鋪平道路。

巴赫主席在致國際奧會委員的致辭中表示，「在這次新冠肺炎疫情危機中讓我們了解到只有團結一致地努力，我們才能在運動和生活中實現『更快、更高、更強』的奧林匹克口號。因此，我今天想要在這個口號後面再加上『一起」這個詞語，從我的角度來看，這可能是我們對團結的核心價值的堅定承諾。」

在擔任國際奧會主席期間，巴赫於去年10月獲得首爾和平獎（Seoul Peace Prize），他謙遜的將該獎項獻給整個國際奧會。此外，2019年巴赫被授予雅典Cem-帕潘德里歐和平獎。該獎項授予「為和平做出傑出貢獻」的個人和團體。

不過，巴赫的連任之後面臨著各種挑戰，首要難題就是如何讓東京奧運在嚴苛的疫情下順利圓滿舉行，緊接著是2022年北京冬季奧運以及2022年杭州亞運，而新冠肺炎疫情究竟何時能結束就得端是目前上市的各種疫苗成效，倘若成效不佳，東京奧運、北京冬奧、杭州亞運恐怕都會他連任路途上的阻礙。

(中時 )