勞保收支去年逆差達486.93億，勞保財務持續入不敷出，已是連續4年失衡，勞保基金將在2026年破產。行政院已連續2年同意撥補，勞動部部長許銘春表示，會向行政院爭取明年撥補高於220億元。

許銘春10日赴立法院衛環委員會進行勞動部業務報告，會前接受媒體聯訪時表示，勞保年金改革是政府很重視的議題，因牽涉千萬勞工的給付權益，勞動部慎重以對，目前持續蒐集各界意見，跟工會團體溝通。

至於提出年改的時程，許銘春指出，現在仍在持續蒐集意見，後續期程都會通盤規畫。她也重申，勞保是政府辦的社會保險，無論如何，政府都會負起最終支付責任，行政院也會透過持續撥補挹注財源，勞動部將爭取明年撥補金額能高於220億元。

另外，印尼零付費政策協商的時程，許銘春說，目前台印雙方希望3月底能再度進行視訊會議；新的移工來源國今年也很快就會召開雙邊的司長級會議、成立工作小組，進一步持續進行相關事宜。

(工商 )