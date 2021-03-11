台南市安平區郡平路一棟公寓大樓11日上午9時4分傳出有名老婦人攀在陽台邊緣，有輕生意圖，警消人員到場來不及架設氣墊，老婦疑體力不支墜落，家屬現場極為激動，1樓有許多店家目睹過程，嚇得躲進屋內。

台南市消防局11日上午9時許接獲通報，有人吊掛在郡平路1棟大樓11樓女兒牆外，因為該路段有許多美食店家，一早就有許多吃早餐顧客，不少人驚訝張望，出言呼救。

警消到場一面架設氣墊，一面上樓救人，就在破門時，吊掛在高樓牆外的老婦人疑似時間過久，臂力不支，只得鬆手，墜落在一家麵羹攤前方路面，「碰」一聲撞上遮雨棚，麵攤老闆娘嚇得躲進屋內。

老婦人當場失去呼吸心跳，警消人員送往醫院急救中，現場留下一灘血跡，目睹的民眾多為美食店內顧客，直呼怵目驚心。

警方表示，老婦人長期情緒不穩，渴望家人陪伴，但家人要工作，有時力有未逮，曾多次輕生，11日趁兒子上班時尋短，家屬趕回見狀，難掩悲痛哭泣。

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