港股在微幅開高後，早盤指數就看回不回一路狂漲。恆生指數目前為29333.62點，上漲426.1點，漲幅1.47%。國企指數(H股)為11312.34點，上漲252.67點，漲幅2.28%。

早盤中，大型權值股漲跌互見。

蒙牛乳業一度漲3.6%表現最佳，創科實業漲2.2%緊咬在後。至於表現最差的是跌1.5%的萬洲國際。

大型科技相關族群則意興闌珊，漲跌有限。騰訊平盤上下游走，阿里巴巴漲0.2%，美團跌0.6%，小米跌1.4%。同時，京東與快手各漲1.3%與2.4%。

金融股幾乎都是紅通通一片，匯豐控股漲0.4%，香港交易所漲0.4%，工商銀行漲0.5%，建設銀行漲0.1%，中國平安漲0.3%。不過，友邦保險卻跌0.4%。

石油與生醫類上漲，石藥集團漲2.2%，藥明生物與中國生物製藥各漲1.2%與0.8%。

國際原油價漲，三桶油則開高0.7%至1.9%不等。

(時報資訊)