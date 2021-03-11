區塊鏈技術可說是釋放物聯網全部潛力的關鍵，全球工業級固態硬碟領導廠宜鼎(5289)以最新專利技術，融合區塊鏈與物聯網應用，推出全球首款「區塊鏈固態硬碟」(InnoBTSTM SSD)，幫助邊緣設備快速設置數位簽章與資料上鏈，將成為區塊鏈技術在物聯網應用落地關鍵。

隨著工業物聯發展，大數據資料連接帶來的是對智能數據的擔憂。宜鼎國際近日發表最新專利產品，以整合數位簽章功能與區塊鏈技術的「InnoBTSTM SSD」(Blockchain Technology Storage)解決方案，進一步強化智慧物聯設備的資料正確性與最高等級保護。

宜鼎最新的區塊鏈InnoBTSTM SSD解決方案，以專利技術將區塊鏈的數位簽章與資料上鏈功能，成功整合至單一儲存載體中，簡化了系統配置，提供輕鬆的區塊鏈佈建，並在智慧物聯時代，幫助大規模的邊緣設備快速上鏈，擴大區塊鏈網絡應用。另一方面，透過區塊鏈分散帳本的特性，確保數據正確性與高度完整性，將特別適用於如智慧電表，智慧無人商店，數位身份辨識等各種物聯應用。

近年來，宜鼎對區塊鏈技術的研究及相關產品的開發不遺餘力，新產品結合區塊鏈和先進加密技術，從而確保最大程度的數據正確性，並凸顯區塊鏈技術未來將持續擴大於工業物聯網應用的可能性。針對更多新產品的相關內容，將於3月24日舉行的 「嵌入式AI應用與開發」論壇中進一步對外說明。

(時報資訊)