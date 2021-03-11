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台鐵苗栗火車站近期完成周邊整修，位於東站的女子公廁卻因設計掀起討論，原來，女廁內天花板選用採光玻璃天井設計，夜晚在燈光反射之下如同鏡子，廁所內部情況一覽無疑，使用者全被看光光，不少網友歪樓上廁所要帶傘遮羞。據了解，苗栗火車站長接獲民眾反映，目前已行文給縣府要求改善。

一位網友昨（11日）在臉書社團《苗栗人大小事》發文，內文寫下，「苗栗火車站新的廁所設計太前衛了吧？不用犯罪就能偷窺」；PO文網友更實際走進廁所內，用影片方式錄下廁內環境，當鏡頭帶往頭頂天花板時，上方的玻璃如同鏡像般，清晰反射廁內的情況，連同她隔壁的廁間，同樣看得一清二楚。

文章曝光網路後，引起不少在地人轟動，紛紛留言大驚，「該朝聖了」、「犯罪天堂」、「怕爆！一定記得帶傘」、「這樣邊上廁所就能邊補妝了」、「怎麼這麼蠢的設計啊」、「以後都不用敲門了，有沒有人自己看」。

苗栗縣議員徐筱菁助理邱義智看見貼文後，也立刻留言回覆，將會和議員前去了解；而苗栗縣議員曾玟學亦在臉書上轉貼社團貼文，傻眼的寫下，「苗栗火車站的設計太離譜」，並表明今日會與台鐵反映，要求台鐵在最快時間內緊急處置並改善。

對此，台鐵苗栗火車站站長吳俊德回應，該公廁的設計為天井採光，材質採用透明玻璃，因晚間室外昏暗，公廁內點燈後才導致玻璃變得像鏡子一般，而該工程為縣府水利處所執行的「城鎮之心」工程計畫，已行文要求縣府盡速改善。

(中時新聞網)