婆媳關係怎麼處理，是許多人妻煩惱的課題。一名網友表示，公公因肺癌去世後，她便苦苦哀求婆婆刁難她，甚至還聯合老公求婆婆嫌棄她，只因為她發現婆婆在老伴死後，每天都在發呆，連朋友都不想見，讓她非常擔心婆婆的身體健康。滿滿洋蔥的舉動引發網友討論，不少人大讚原PO是位好媳婦。

一名女網友在臉書社團《靠北婆婆2.0》發文表示，公公前陣子因肺癌離世了，留下了不知所措、無法適應的婆婆。原本婆婆很愛刁難她、找她麻煩，但公公走了以後，婆婆常獨自發呆好幾個小時，還會自己偷偷擦眼淚，也不再跟她唱反調，甚至連老朋友來家裡找她，她常以一句累了就要趕人。

女網友見狀覺得不能再這樣下去，擔心婆婆的身體會受不了，因此便開始實施一個新的計畫，她在家常常呼喊婆婆「那個某某東西在哪裡」、「某某菜怎麼煮才好吃」，高聲用力地喊著「媽......」，一次不理就多叫幾聲，直到婆婆回應她為止。

女網友更要求老公配合「你在媽媽面前要開始嫌我不會買菜，不會挑菜、挑水果，然後叫媽媽陪我去菜市場教我。」在夫妻倆通力合作下，婆婆終於踏出家門，雖然只有與他們一起時才願意出去，但這是一個好的進展。

女網友也說，大家也不要說她是好媳婦，其實她都是為了自己著想而已，因為她怕婆婆最後會失智，因此必須幫她走出來。寧願被婆婆刁難、為難，也不願意看到她變成現在這樣子。下一步就是要讓婆婆大哭特哭、說出對公公的思念。

許多網友留言讚賞原PO是好媳婦，「貼心的媳婦，老伴走真的沒人可接受」、「你做的很好，婆婆有妳這種媳婦很幸運，在她最需要有人幫她走出來，否則婆婆的日子很難熬過去」、「看了很感動」、「雖然版主不覺得自己是好媳婦，但您就是好媳婦無誤」、「喪偶之痛真的很難走出來，如果夫妻感情好，留下來的那個要承受痛苦」。

(中時新聞網)