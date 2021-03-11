大陸紡織業景氣復甦，加上新冠肺炎疫情趨緩，工業用縫紉機製造廠高林股、工業用縫紉機零配件大廠強信-KY自結2月合併營收均報喜，高林股2月營收年成長逾75％，強信2月營收年增幅15.63％，締造連續5個月營收成長，兩公司訂單能見度看到第二季，第一季營運都是淡季不淡。

高林股2月合併營收1.16億元，比去年同期成長75.12％，前2月累計合併營收3.59億元，較去年同期成長100.11％。高林股以每月2億元計算，目前在手訂單維持2～3個月。農曆年後，缺工問題要3、4月才能獲得改善，恐會影響第一季出貨速度。

強信2月合併營收0.99億元，較去年同期增加15.63％，前2月累計合併營收2.23億元，比去年同期成長36.59％。強信表示，受惠產業復甦力道強勁，下游成衣、紡織、整機廠庫存快速消耗下，強信樂觀看待上半年營運不看淡。

強信指出，從整體訂單來看，中國大陸境內疫情控制得宜，經濟活動持續熱絡，市場回復力道強勁，年後成衣廠復工率高，帶動需求持續增長。除此之外，海外市場也見曙光，南亞印度、孟加拉、巴基斯坦及中亞土耳其等國訂單開始強力挹注，訂單能見度看到五月底，接單狀況優於過去兩年，有助強信擺脫2020年疫情低潮期，重新回到正常成長軌道。

強信坦言，大陸依舊普遍存在缺工問題，使得供應鏈上游原料供應情況較為吃緊，以致強信實際出貨量僅達訂單量約八成，強信首要目標將強化內部生產自動化程度，以降低人力成本與縮短學習曲線，並提高單位人力生產效能。農曆年後招工，強信樂觀缺工問題可望逐步緩解。

強信表示，大陸紡織成衣業景氣復甦，帶動刀具、針位組等需求不斷提升，加速庫存去化速度，帶動相關訂單持續挹注，上半年出貨暢旺，今年目標將著重於深耕縫紉機品牌原廠與經銷商市占率，同時持續不斷開發自動裝置種類應用。

(工商 )