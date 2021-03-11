自行車族群2月營收大噴發！以自行車三雄-巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）來說，2月合併營收分別大增四成至一倍，且均創下歷史同期新高！在好業績支撐下，三雄今日早盤股價均開出紅盤、平均漲幅逾2％；尤其是美利達，外資昨天買超千張，盤中價量齊揚、最高飆到310元的新高價，漲幅逾4％！

自行車族群目前訂單滿到年底，營收可望逐月、逐季攀升；尤其是自行車三雄-巨大、美利達、桂盟，首季營收亮眼可期。

其中，巨大集團2月合併營收56.23億元，年增42.12％；前二月集團合併營收121.94億元，年增40.08％。

此外，美利達2月合併營收年增60.91％、月增26.75％，達26.99億元；今年前二月營收48.29億元，年增43.74％。無論2月或是前二月合併營收，均創下同期新高！

桂盟集團受惠成車大廠訂單滿手，對自行車鏈條的需求持續攀升，加上歐美自行車修補市場依然暢旺，帶動桂盟2月合併營收高達4.71億元、大增101.36％，創同期新高；今年前二月合併營收11.13億元，年增71.21％。

台北國際自行車展線上開展至3月底。法人看好亞洲大型成車組裝廠、具垂直整合製造能力的廠商將勝出；其中，美利達全球自行車銷量市占率為2.3％，歐美電動車銷量市占率為5.2％，是全球前十大自行車品牌，因產能規模大，在物料採購與成車議價能力具優勢，投顧機構看好，美利達2021年銷量年增雙位數。

(工商 )