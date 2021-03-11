民進黨立委王定宇被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳疑有婚外情，兩人互動如同居情侶。事發後兩人澄清，彼此只是「房東與房客」關係，外遇疑雲純屬誤會。國民黨立委許淑華表示，王、顏的說法信不信由人，她認為事件爆發源自民進黨內派系鬥爭，因為掌握媒體的湧言會近年擴張太快，且王在立法院軍購、軍事、國防國造上，具有總統蔡英文高度代表性，有人欲除之而後快。

許淑華10日在政論節目《少康戰情室》表示，王定宇和顏若芳已回應此事，給出的答案就是「房東與房客」的關係、月租費8千，反正這個說法信不信看個人，最重要的是看王太太信不信。

許淑華表示，社會大眾向來對民進黨特別厚愛，尤其當這樣的新聞出現在民進黨政治人物身上時，因為曾經有「前鋒」打過且也順利當選了，此後民進黨人士好像對這方面就「免疫」了，若今天這件事發生在國民黨身上會如何？許並打趣指著在座的同黨立委洪孟楷，稱若此事發生在洪身上，「早就把你拖出來鞭屍了！然後黨主席還要出來道歉！」可見桃色事件對民進黨與國民黨而言，尺度真的不太一樣。

話鋒一轉，許淑華直言，有人在討論王定宇事件與台南市長競爭有關，但她個人看法較傾向於民進黨派系間的鬥爭，因為湧言會近幾年在黨內快速成長，尤其快速在黨內中評委、中執委、中執會擁有人馬，鋒頭相當強勁；湧言會之所以如此壯大，主因就是擁有媒體，這也是為什麼《中天新聞台》換照未果，52台空出來後各派系都想去搶，畢竟掌握媒體就是掌握一個很重要的話語權，所以應該是黨內有人想要除掉王。

許淑華強調，王定宇在立法院「外交及國防委員會」極具代表性，王在蔡英文諸多軍購、軍事、國防國造上具有相當的代表性，所以她認為這個桃色事件，背後的動機是有人覬覦湧言會派系成長過於快速，以及王本身在國防軍購上的握有的權力和分量。

(中時新聞網)