大多數人都有遇過短暫、急促且連續性的打嗝，不僅影響當下的生活節奏，不斷的打嗝也讓人感到不適，相當擾人。不過除了擾人、不適以外，更需要注意的是，其也可能為疾病的警訊，若時間持續過久應盡早檢查。

●不停打嗝是橫膈膜抽筋？常見原因有哪些？

台南市立醫院家醫科盧泰潤醫師表示，連續不斷的打嗝在醫學上稱為「呃逆」，其主要是因為消化道中的迷走神經出現問題所致。

當迷走神經受到外在刺激，容易出現過度興奮的狀況，橫膈膜、肋間神經便會有短暫抽筋、抽搐、痙攣的情況，橫膈膜快速的運動，便會急促且短暫的吸入空氣，並在經過聲門時發出「呃」的聲音，也就形成呃逆的打嗝。

使迷走神經出現異常出現呃逆打嗝的外在因素，常見如短時間內吞入太多空氣，這種情況就常在吃飯時出現。同樣是在吃飯時容易出現的情況，也包括了吃太飽、吃了太過刺激的物質，如吃太辣、太多氣泡等。類似這樣的情況，通常沒什麼大礙，待迷走神經恢復正常後，呃逆打嗝的情況也會隨之消散。

連續不斷的打嗝，在醫學上稱為「呃逆」。（圖／今健康提供）

●打嗝時間太長，留意可能是疾病警訊！

呃逆打嗝雖然相當常見，多數並無大礙，但其還是也有可能是身體出現問題的警訊。盧泰潤醫師表示，呃逆打嗝一般而言通常過一下子就會解除，最多不會超過兩天，但若時間太長，甚至超過兩天，則很有可能是因為胃部健康出現問題影響到肋間神經，所以才導致打嗝長時間停不下來的情況。

例如胃潰瘍、胃食道逆流、胃酸過多等胃部疾病，較為嚴重的胃癌、食道癌也有可能。另外，較不易被聯想到的其他健康問題，如腎衰竭、腦幹外傷、腦幹中風等也有可能。

打嗝時間太長，留意可能是疾病警訊！（圖／今健康提供）

曾有患者呃逆打嗝連續超過兩天，因持續時間過長，已經打嗝打到胸口、腹部疼痛的地步，到第三天終於受不了前往就醫，經檢查有胃食道逆流情況，經藥物治療後獲得改善，並接受胃食道逆流治療。呼籲呃逆打嗝長時間停不下來的民眾，應適度觀察並懷疑是否有上述疾病可能，並盡早就醫檢查為佳。

●４招解除連續打嗝，醫：超過２天盡早就醫檢查！

解除一般的呃逆打嗝，關鍵就在於讓短暫失控的迷走神經重新開機、恢復正常。盧泰潤醫師指出，像是漱口、大口喝水，或是大口吞空氣後如排便用力時一樣憋住等，這些方法都是簡單且在各種研究證實是有所幫助的。

止嗝四大關鍵做法。（圖／今健康提供）

而這些生活撇步若是都沒有效果，患者也已經被呃逆打嗝煩到受不了或是想盡早結束，也可以經由醫師協助，以抑制腸胃道蠕動的藥物或胃藥進行改善。不過此類藥物為處方籤，需經由專業醫師開立，和一般藥局所能購買到的胃藥等並不相同，提醒民眾勿擅自亂服用藥物。

(中時新聞網)