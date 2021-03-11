聽到《ESPN》知名球評史蒂芬史密斯公開喊話要他趕緊轉隊發展，拓荒者明星後衛利拉德決定不再沉默，選擇用直接回擊卻不點名的方式回嗆史蒂芬史密斯，強調他只打算待在拓荒者權力奪冠，更認為所謂的「抱團」文化充滿不少風險。

「對那些所有認為我不該繼續留在這裡，且拓荒者拿不了冠軍的人，我只想說的是，如果我們奪冠了呢？如果我們真的成功了，那我的地位、傳奇或成就會變怎樣？」利拉德說，「在我整個職業生涯，很多人都要我轉隊，但我只想幫忙奪冠。」

畢竟2012年選秀第6順位被拓荒者選上的利拉德，目前已經來到效力拓荒者第9個球季，可是拓荒者戰績始終起伏不定，最多也只闖進西區冠軍賽，距離利拉德的奪冠目標還有不小差距，上次拓荒者奪冠，也是1977年的陳年往事了。

利拉德更強調，就算轉隊抱團也有一定風險，「假如一旦不順利，或出現傷痛情況，你在其他球隊沒有那麼深的根基，很容易隨時就被替換，或被交易到第3支球隊，那麼一切就完了，或許這種事情不會發生，但這是我自己無法控制的。」

(中時 )