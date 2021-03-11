高雄大埔鐵板燒小港漢民店，10日晚間開出天價發票，店家發現店員不小心開出金額500多萬元的發票，急尋消費者歸還，還稱會包紅包答謝。另有花店賣了2束花給某國軍單位，竟開出600萬元發票，但還好對方及早發現將發票送回。高雄國稅局則回應，有兩個方法可以解套。

大埔鐵板燒小港漢民店店家在網路貼出「尋人啟事」，PO文指出，要找3月10日晚上20點12分到大埔鐵板燒「小港漢民店」用餐的客人。原來是因為新人不察開立了金額505萬1160元的發票，「請通知身邊的當日有來用餐的朋友，發票若帶回本店必定紅包答謝」。

若以營業稅5％計算，鐵板燒店家得繳25萬元的稅。不少網友幫忙分享文章，希望店家能找回500萬發票。但也有人笑說「500萬是把鐵板燒整間買下來嗎？」、「吃好幾年也吃不完的鐵板燒」。

另高雄有家花店也開出烏龍發票，1名老闆娘近日在臉書分享「600萬」發票照片指出，對方說2月去店內買花金額600元，客人是國軍某單位，共買了2束花，但填寫中文大寫金額時，卻在發票拾、佰、仟、萬、拾、「佰」的前方空欄寫上「陸」，就這樣開出「600萬」的發票。

直到阿兵哥整理發票見狀，打電話告知店家，才知道。老闆娘事後自嘲「6百萬要連我一起打包嗎」、「要是11日把發票本送到會計那裡，稅金就要多繳20多萬元了。」所幸花店碰上好心的阿兵哥，主動歸還這張600萬元發票。

針對開錯發票如何解套？高雄國稅局審查四科長黃翠瑩指出，可以向消費者取回作廢，重新開立1張正確發票交給消費者；如果無法拿回來，店家可主動向國稅局報備解決；上述方法都可以用正確交易金額進行稅額申報，也都沒有處罰問題。

(中時 )