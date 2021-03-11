洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）一直是球隊主砲選手，但近幾年不斷來回在傷兵名單中，讓球迷也很疑惑他到底能不能健康出賽，不過史坦頓對自己有信心，他認為自己現在的狀態甚至比2017年拿到國聯MVP時還要好，而他今天也在熱身賽敲出春訓首轟，是發420英尺的大號全壘打。

史坦頓的每年目標已經不是拿到MVP，過去2年他不斷受傷，222場例行賽中只出賽了41場，因此保持健康出賽才是他最大目標，「我希望盡自己所能在球場上表現，我真的沒有在意全壘打數，過去幾年我也是這麼說的，只要我在場上就能調整自己到最佳狀態，但最重要的是我能健康出賽。」

今日這發全壘打飛行距離420英尺，擊球初速115.1英里，讓人想到史坦頓在去年季後賽7戰狂敲6轟，打下13分打點的可怕成績，不過史坦頓說他在春訓的主要目標是調整自己，而不是打下華麗的成績。

史坦頓2017年敲出驚人的59轟奪下該年國聯MVP，不過2019年二頭肌、後十字韌帶拉傷，整季出賽18場，去年又因左腿拉傷只打了23場，為了增強身體素質，史坦頓與球隊健康績效表現總監克雷西（Eric Cressey）學瑜珈，並減少重訓訓練量，史坦頓說，「我感覺自己比以往更靈活了。」

(中時 )