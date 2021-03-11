一覺醒來酒就會退？其實酒精完全代謝沒這麼快，而且每個人的酒精代謝能力也不同。金門朱姓男子晚上喝酒，次日一早開車，原以為超過8小時沒事，結果仍因「隔夜醉」酒測值達0.26，遭警方攔檢依刑法公共危險罪移送偵辦。

金門金城分局金城派出所員警10日清晨4時許，在城區北堤路執行巡邏勤務時，發現1輛自小客車跨越雙黃線，且行車速度忽快忽慢，己嚴重影響其他用路人安全，當即攔檢聞到濃濃酒味，儀器檢測後確認高達0.26。

朱姓駕駛表示，他前一晚8時在自家飲酒，一直喝到9時，隔日清晨開車外出買早餐，本以為酒退沒事，卻沒想到酒測值還這麼高，讓他自己也嚇了一跳。

金城分局長胡淑淨表示，不少人喝酒後，以為睡一覺或大量喝水，精神變好就代表體內沒有酒精，事實上喝酒後24小時內，判斷力、專注力、肌肉協調性都會變差，進而影響反應帶來危險。警方為確保清晨出外工作和晨運民眾的安全，仍會持續執行夜間攔檢，違規者一律依法處理。

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(中時 )