強信-KY(4560)今年2月營收維持雙位數年增率，海外市場已見復甦力道，整體訂單量已經到5月底，樂觀看待上半年營運不淡，今年可望擺脫2020年疫情低潮，回到正常成長軌道。

強信-KY今年2月營收0.99億元，年增15.63％，累計前2月營收為2.23億元，年增36.59％。從整體訂單來看，由於大陸境內疫情控制得宜，使得經濟活動持續熱絡，市場回復力道強勁，而年後成衣廠復工率高，帶動需求持續增長。

此外，海外市場亦見曙光，包括南亞印度、孟加拉、巴基斯坦及中亞土耳其等國，訂單開始強力挹注，總訂單量能見度直達5月底，接單狀況優於過去兩年。

大陸普遍存在缺工問題，以致強信-KY實際出貨量僅達訂單量的8成上下，公司首要目標將強化內部生產自動化程度，以降低人力成本與縮短學習曲線，並提高單位人力生產效能，而農曆年後招工情況陸續回到正常，強信樂觀缺工問題可望逐步緩解。

目前產業復甦帶動刀具、針位組等需求不斷提升，加速庫存去化速度，帶動相關訂單持續挹注，今年目標將著重於深耕縫紉機品牌原廠與經銷商市占率。

(時報資訊)