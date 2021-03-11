工業電腦大廠研華(2395)法說會指出2021年首季接單「史無前例」強勁，但成長動能將受零組件缺料及供應期延長干擾。投顧法人認為，儘管疫情趨緩帶動需求復甦，但缺料問題將衝擊第二、三季營運，將今年營運成長預期小幅調降、目標價自367元略降至361元。

研華近期股價於355～380元區間高檔盤整，受成長動能遭逢缺料干擾，今（11）日股價開低走低，早盤挫跌3.83％至352元，在工業電腦（IPC）族群中表現最弱勢。三大法人本周迄今續偏多操作，合計買超260張。

研華法說會指出，去年第四季接單開始回溫，隨著客戶及市場需求轉強，接單及出貨比擴大至1.52、創下歷年新高，預期首季接單可年增達50％。董事長劉克振認為，今年首季的接單狀況為「史無前例」強勁。

在假設平均匯率28.3元狀況下，研華預期首季合併營收將落至4.3～4.5億美元（約新台幣121.69～127.35億元），約季減0.34～4.77％、但年增7.96～12.98％。毛利率估維持38～40％區間、營益率則落於16～18％區間不變。

不過，研華也指出，去年第四季已出現零組件缺料及供應期延長狀況，今年以來狀況持續加劇，目前主要零組件的新訂單交期已延長2～12周不等，影響研華首季營收成長動能，並預期對第二季營收仍有5～10％的遞延影響。

投顧法人指出，研華去年第四季營運表現符合預期，今年前2月接單金額達4.33億美元，已達去年首季接單的90％，除了IPC需求復甦外，部分訂單係來自下游客戶預期零組件將缺料而提前下單。

投顧法人認為，研華缺料問題將自3月起發酵，缺料範圍涵蓋各種元件、又以IC最嚴重。由於部分元件由現貨市場取得，推估現貨價格高於合約價格20～40％，預期將使第二、三季毛利率分別降至38.8％及39.1％，衝擊整體營運狀況。

投顧法人認為，由於工業電腦訂單少量多樣的特性，預期缺料趨緩時間將落後於筆電，筆電缺料解決進度可作為領先指標。預估研華今年營收及獲利均可望成長1成，較先前預期小幅下修1.2～1.6％，維持「持有」評等，目標價自367元調降至361元。

(時報資訊)