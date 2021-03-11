央行總裁楊金龍今天在立法院財委會表示，匯率是貨幣政策的一環，央行對於新台幣匯價沒有所謂的「防線」；台灣要用CBDC來因應緊急情況，例如取代紓困金或是三倍券等，前提是CBDC已經出來了，且資安無虞才有可能。目前央行已推動第2階段CBDC試驗計畫，第3階段就會進入沙盒試點。

針對匯率，楊金龍表示，央行不對新台幣不預測，但去年11和12月的確有加強力道調節，今年1月中開始，央行就就沒有調節了。依規定若被美國列為匯率操縱國，首先會進行雙邊諮商，其次是進入觀察期，一年後若美方仍不滿意，就會採取懲罰，例如出口商品提高關稅等。

楊金龍今天也針對數位貨幣提出的看法：一、數位貨幣不太可能取代實體貨幣，數位貨幣沒有內在價值，要成為通用貨幣仍有一段時間。二、行動支付可預見的將來不太可能完全取代現金支付。三、行動支付符合數位經濟，但法定貨幣要進入數位化，必須考量資安和隱私保護等。

楊金龍認為，中國數位貨幣試點，對台灣新台幣的法定地位不會有威脅，台商在大陸可能用人民幣CBDC。台灣要用CBDC來因應緊急情況，例如取代紓困金或是三倍券等，前提是CBDC已經出來了，且資安無虞才有可能。CBDC的意義是取代現金和民間電子支付，但台灣的電子支付非常發達，金管會將在7月通過電子資金移轉法，使電子支付更為暢通。

(時報資訊)