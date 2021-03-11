不知大家是否有經驗走在東區街頭時，曾被外國人攔下沒來由稱讚「衣服真好看，在哪裡買的」，接著便開始推銷自家保養品，于美人昨（10日）在臉書透露朋友女兒就成了受害者，還自掏腰包花了1700元才能離開。

于美人表示朋友女兒去東區逛街，走在路上被一個外國人稱讚衣服好看，緊接著另一個女生就在她手上抹東西，接著就被拉進店裡試用，沒想到進去後對方開始「狂推銷」，雖然堅稱自己是學生，但仍被強迫消費花了1700元，買2罐去角質鹽才離開，對此于美人擔憂是否現在的人都沒警覺心？還好只是被拉進店裏強迫推銷，萬一發生憾事就難以挽回。

被駡很委屈 朋友的女兒去東區逛街，回家一臉茫然，喃喃自語說「我不知道為什麼我會被拉進去店裏⋯⋯，我就走在路上，有一個外國人稱讚我衣服好看，並問我什麼牌子，另一個女生就在我手上抹東西，然後請我進店裏試用，我不知道怎麼拒絕⋯⋯」 然後她就被... 由于美人發佈於 2021年3月10日 星期三

對於打著法國、以色列保養品的拉客店越來越多，于美人不禁抱怨不會影響整個商圈嗎？怒斥此銷售手法不是拉客行銷，而是糾纏行銷，事後朋友也請議員幫忙反應，北市勞動局也回覆會派員了解，此外于美人也代為傳達大安分局分局長說法，提醒民眾若遇到類似騷擾，可以立刻打電話報案，轄區也會派員到場協助處理，也提醒記得拍照存証。

報佳音 想不到第一個佳音來自大安分局！ 李權哲分局長看到po文立刻交辦而且是有法可辦！ 請受騷擾的粉絲們幫個忙，要有受害者報案才能行動，打電話去報案就可以。 大安分局110報案專線勤務中心02-23259850 若有人遇到類似的狀況... 由于美人發佈於 2021年3月10日 星期三

對此，網友也分享受害經驗：「類似迷惑強迫購買已經很久，有一種是發試用品，拿了他就纏住你」、「從店的旁邊被強拉進去，表面上說不用錢，實際上要您付錢全部買下來才能走」，更有不少網友表示名人怕得罪人能不管就不管，很少見到像于美人敢樣公開呼籲，大讚真的很勇敢。

(中時新聞網)