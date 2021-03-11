美國國務院美東時間10日公布，將在18日於阿拉斯加與中國進行高級別會議，美國國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文將與中共中央政治局委員楊潔篪、中國國務委員兼外長王毅進行拜登上任後的首次中美面對面會談。
而美國之音引述華盛頓智庫戰略與國際研究中心中國力量項目主任葛來儀預估，台灣、香港、新疆維族、澳洲等議題將被談論，中國若繼續老調重彈將不會有積極結果。
對於美國此次單邊公告會談，以及美國選擇與日韓印澳等國家訪問、會議之後緊接著舉辦中美會談，葛來儀表示，這是美國向中國展示其強大的聯盟實力，拜登政府透過這種安排表明美國是靠實力地位與中國進行接觸。
葛來儀指出，此次中美會談將聚焦雙方分歧議題，包括台灣、香港、澳洲、新疆維族等議題，以及中國新冠疫情上不透明與經貿不公平等行為。葛來儀強調，如果中國在這次會晤中仍老調重彈，重複中美關係的責任在於美國，那此次會晤將不會有積極結果。
(工商 )
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