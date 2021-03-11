蘋果（Apple）究竟有沒有機會舉辦春季發表會呢？現有兩位爆料達人不約而同都指出蘋果會辦，而且預測的日期也相同，令人不由得感到期待。而如果蘋果真的舉辦了春季發表會，將登場的新品有哪些，事先帶你來瞧瞧。
根據爆料達人 Jon Prosser（@jon_prosser）以及DuanRui（@duanrui1205）的說法，蘋果將會在美國時間3月23日舉辦春季發表會。Jon Prosser加碼爆料指出，蘋果將會發表的新品將有4款，包含AirTags、iPad Pro、Apple TV以及AirPods。
接下來就來盤點一下，上述新品可能會帶來的更新。AirTags是一款蘋果全新的產品，作用跟已經發表的Tile、三星Galaxy SmartTag類似，可掛在無法聯網的物體或是設備上，再透過手機連網查找它的位置。今年年初在新版的Safari瀏覽器中被發現輸入「findmy://items」網址，就可啟動FindMy 應用程式尋找物品的功能，等於是蘋果官方半承認這一款新品的存在。因此若是在3月份春季發表會現身，符合外界期待。
而上一款iPad Pro是在2020年春季更新，推出了全新的巧控鍵盤配件，翻轉了使用體驗。而據了解今年度的iPad Pro，預計將會升級A14X晶片，可望支援5G。新款的AirPods，應該並非屬於AirPods Pro產品線，而可能是AirPods第三代，外型更趨近於AirPods Pro的設計，也就是耳機柄縮短，但應該不會具備降噪功能。
而Apple TV上一次更新，得回溯到2017年iPhone 8系列與iPhone X的發表會，當時搭載了A10 Fusion晶片並支援4K畫質；而有望在今年更新的Apple TV，據悉將會搭載A12 Bionic晶片（或更高階的款式），在遊戲上的性能可望提升，且可能推出全新遙控器，不僅可支援Find My（尋找）功能，在遊戲上的操控性能也有機會升級，讓Apple TV更能成為一個暢玩Apple Arcade遊戲的平台。
《香港01》網站也盤點了有望在春季發表會登場的蘋果新品，他們認為新款iPad Pro、AirTags、新款AirPods都有90%機率會推出，倒是沒有特別提到新款Apple TV。此外，他們也認為蘋果有99%機率會釋出iOS 14.5系統，新品iPad mini 6有80%機會亮相。
由於新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，如果蘋果有舉辦新品發表會的需求，按目前疫情來推論，或許以純線上方式舉行更有可能。然而蘋果是否終將在3月23日舉辦發表會，仍須以蘋果官方發出的正式資訊為準。
(科技)
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