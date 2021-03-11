華山分屍案震經社會，兇手陳伯謙二審遭判無期徒刑，全案目前在高等法院更一審審理中。死者家屬另提刑事附帶民事訴訟求償約1400萬元，台北地院民事庭審結，今（11）判陳伯謙要賠死者父親659萬7561元、死者母親741萬8813元，總共1401萬6374元，可上訴。
射箭教練陳伯謙在華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝，被害高姓女子2018年5月31日下午到草堂飲酒聊天，翌日凌晨酒醉昏睡，陳男趁機性侵並勒斃她，將屍體藏放草堂內的塑膠箱，6月3日深夜再分屍，4日清晨運至陽明山區棄置，另將左乳、外陰部分製成標本收藏。
死者家屬領取100萬元犯罪被害人補償金後，提告向陳伯謙求償喪葬費、扶養費、精神慰撫金等共1400萬元。北院民庭開庭辯論時，陳的律師林陟爾表示，附帶民事屬於獨立訴訟，承審法官應調查相關證據，做出獨立見解，可不受刑事判決見解拘束；本案除了陳男自白，沒有其他直接證據證明犯行。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。