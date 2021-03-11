華山分屍案震經社會，兇手陳伯謙二審遭判無期徒刑，全案目前在高等法院更一審審理中。死者家屬另提刑事附帶民事訴訟求償約1400萬元，台北地院民事庭審結，今（11）判陳伯謙要賠死者父親659萬7561元、死者母親741萬8813元，總共1401萬6374元，可上訴。

台北地院審理華山分屍案民事求償訴訟，今判兇手陳伯謙要賠死者父母共1401萬餘元，圖為北院行政庭長黃珮禎說明判決理由。（黃捷攝）

射箭教練陳伯謙在華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝，被害高姓女子2018年5月31日下午到草堂飲酒聊天，翌日凌晨酒醉昏睡，陳男趁機性侵並勒斃她，將屍體藏放草堂內的塑膠箱，6月3日深夜再分屍，4日清晨運至陽明山區棄置，另將左乳、外陰部分製成標本收藏。

死者家屬領取100萬元犯罪被害人補償金後，提告向陳伯謙求償喪葬費、扶養費、精神慰撫金等共1400萬元。北院民庭開庭辯論時，陳的律師林陟爾表示，附帶民事屬於獨立訴訟，承審法官應調查相關證據，做出獨立見解，可不受刑事判決見解拘束；本案除了陳男自白，沒有其他直接證據證明犯行。

(中時新聞網)