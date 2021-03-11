去年受疫情影響停辦的台南玉井愛文山芒果路跑，在路跑愛好者催促下，主辦單位愛文山人文產業發展協會決定恢復舉辦，路跑6月27日登場，跑者除了要遵循傳統拿著芒果路跑，完賽後一樣有芒果冰吃到飽口福，今年現場同樣開放報名吃芒果大賽，歡迎跑者攜家帶眷一起來玉井參賽兼旅遊。

為支持在地小農，行銷玉井優良農特產品，並將玉井好山好水及豐富的芒果生態介紹給國內外跑友，愛文山人文產業發展協會2017年開始舉辦愛文山芒果公益路跑，除開放名額供在地國中小學生免費參加，部分收益亦捐贈弱勢團體，拿著芒果路跑的趣味行銷也吸引民眾報名參加，順便到玉井旅遊採購芒果。

今年活動分成21公里半馬組、10公里勇腳組、3公里健康組，即日起開始報名至5月20日，配合防疫，名額限1500人，不開放海外跑者報名參賽。

3公里健康組以健康休閒及輕鬆歡樂為主，路線經望明綠色隧道；半馬組及勇腳組會除了經過望明綠色隧道、振安宮、三官大帝廟，今年特別安排繞道愛文山芒果山丘，讓跑者一覽愛文山滿山丘芒果結實累累壯觀場景。

主辦單位今年同樣請在地層林國小、玉井國小準備了熱鬧的開場表演、在地農產市集，完賽後提供果乾禮盒、芒果特色餐點、芒果冰吃到飽，陪賽的親朋好友也可以一起報名參加芒果大胃王比賽。

(中時 )