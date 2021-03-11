拜登政府上任後，美中高層即將首度會晤，國務卿布林肯與國安顧問蘇利文18日將前往阿拉斯加，與中共中央政治局委員楊潔篪及中國外交部部長王毅會面。外交部發言人歐江安表示，我們已經循例在事前與美方進行溝通，並請美方在事後向我方簡報說明會談要情。

歐江安指出，台美關係持續緊密友好，美國拜登政府上任後，已多次重申《台灣關係法》與「六項保證」，強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」，也一再以實際行動展現堅定支持台灣的明確立場，日前布林肯國務卿也公開表示將邀請台灣出席民主高峰會。未來外交部也將持續與拜登政府的團隊持續密切合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

歐江安強調，外交部一向透過多元管道密切關注區域情勢發展動態，以及各方高層官員對話情形，並與美方就各項議題隨時保持順暢溝通。此外，對於近期美、日、印、澳四方高峰會，美日、美韓高層會談等動態，外交部都予密切關注。

(中時 )