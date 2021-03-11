行政院上午通過房地合一稅2.0「所得稅法」修正案，修法後短期持有的定義由2年內延長為5年內，自然人原持有屋房、土地1年內課徵45％的規定，改為2年內出售課徵45％稅率；2至5年內出售，稅率為35％；超過5年，未逾10年者，稅率為20％；超過10年者稅率15％。條文也明定日出條款，施行日期由行政院定之。

財政部修法內容，包括自然人原本持有房屋1年內出售課徵45％稅率，延長為2年內出售適用45％稅率；原持有房屋超過1年未逾2年者稅率為35％，延長為超過2年、未逾5年；原持有2年未逾10年者稅率為20％，延長為超過5年未逾10年；而持有超過10年者稅率15％不變。

境外法人方面，持有房地1年以內交易稅率為45％，將調整為持有2年內交易課45％；持有逾1年交易，稅率為35％，將調整為持逾2年交易要課35％；而境內法人，目前併入營所稅，適用稅率20％，修法後將比照自然人持有期間應課稅率，最高課45％。

草案也明定，不受修法影響，維持20％稅率者包括個人非自願因素(如調職)房地交易；個人以自有土地與建商合建分回房地交易；建商興建房屋完成後第一次移轉之房地交易。另外，自住房地持有並設籍超過6年之交易,也維持稅率10％及免稅額度400萬元。且條文明定施行日期由行政院定之。

(中時 )