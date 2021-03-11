勞動部勞動基金運用局前國內投資組組長游迺文因涉貪一事引發外界嘩然，基金局前局長蔡豐清因督導不周而調任勞動部參事，但立委蔣萬安發現，調任參事後竟繼續督導基金局，「人民可以接受嗎？」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部做業務報告。

蔣萬安提到，少子女化行政院應召開跨部會小組，勞動部也應提供友善子女的工作環境，但依性別工作平等法申請減少工時比率女性僅有3.6％、男性僅0.6％，不願申請原因包括家人會協助處理、不知此規定，皆有近3成的比率，但此規定從民國90年就已施行，勞動部卻宣導不力。

蔣萬安指出，包括勞保年改、最低工資法、職災保險單獨立法等立法期程都提不出來，每次僅說盡快、努力，「是盡快部長、努力部長嗎」。

許銘春說，最低工資法主要勞資雙方針對參採的社經指標有意見，其他的條文沒有太大意見，希望持續與勞資雙方、專家學者溝通，盡快送審；而職災保險單獨立法會努力在這個會期送出。

蔣萬安提及，基金局弊案懲處竟把因督導不周的前局長蔡豐清調任參事，繼續督導基金局，「人民可以接受嗎？」

許銘春說，蔡豐清調任參事改督導基金局、勞保局、福祉司等業務，雖然因督導人事不周調任，但對基金仍有專業，希望持續督導其熟衽的基金局業務。

(中時 )