74歲金馬影帝狄龍（本名：譚富榮）與女星陶敏明結婚46年，育有一兒譚俊彥，狄龍當年以《英雄本色》在金馬獎封帝，譚俊彥之後繼承他衣缽出道，譚俊彥近日受訪，坦言父親近年健康不佳，已經被他要求息影，他更透露在他那代大家都會尊敬前輩，但現在常見到20多歲小鮮肉出來工作，對前輩不敬，他不希望父親遇到這類事情，才極力勸說狄龍引退，好好養老。

狄龍和陶敏明結婚多年，一直是演藝圈中的模範夫妻，2018年狄龍接受電台主持人梁泰來專訪，坦言自己也是男人，曾去過聲色場所，但他自知已婚身分，會盡量做到「樂而不淫」，家裡曾為兒子該不該進演藝圈開會，結果妻子跟丈母娘都投同意票，只有他反對，最後只好放手，讓兒子去做想做的事。

狄龍和陶敏明結婚多年。（圖／中時資料照片）

譚俊彥近年拍電視劇《包青天再起風雲》、《法證先鋒IV》、電影《一個好爸爸》、《功夫灌籃》等，最近他接受《東網》專訪，自曝狄龍前幾年拍戲時曾身體不適暈倒，他表示，資深藝人對自我要求高，但爸爸年紀大了記劇本吃力，加上自尊很高，不喜歡耽誤拍戲進度，擔心他受不了時間的洗禮，直言：「我們那輩，不管怎樣都會尊重前輩，但現在突然來個20多歲演員，可能會說不認識狄龍，甚至當場開罵，我不想他承受這種事情」。

譚俊彥繼承狄龍衣缽出道。（圖／中時資料照片）

譚俊彥也表示，早年他因「狄龍兒子」頭銜出道，表現都被放大檢驗，壓力很大，有段時間他甚至不希望跟父親合影，現在他看演藝圈新生代的星二代也看到自己當年的影子，若表現不好就會被虧「爸爸的時代結束了」，如今若有人邀他和狄龍合作，一方面他不喜歡父子同場工作，另一方面顧及狄龍健康，譚俊彥絕對會拒絕，「尤其這幾年我看到很多老前輩拍完戲就走了，覺得身體健康真是很重要」。

(中時新聞網)