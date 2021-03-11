高雄市一所大學的女學生於3月9日中午，跑到校外的馬路上取景。由於這3名女大生的行為相當危險，還翹腳拍照，令路過民眾直搖頭，也為其擔心。岡山警方11日說，警方見狀已馬上制止。校方表示，會再加強教育。

這群女學生日前跑到校外的分隔島拍網美照，事後還分享在社群軟體。警方表示，當時在燕巢區深中路段，2名女學生坐在路中央的分隔島上，請另一名學生在對面路邊幫忙取景拍照，岡山分局深水所巡邏同仁發現，立即上前勸導制止。

警方提醒，這種逗留路中分隔島停留拍照之危險行為，如有阻礙交通事實，可依據道路交通管理處罰條例第78條第1項4款「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。」之規定，處罰新台幣300元罰鍰。

校方表示，這是3月9日的攝影課之後，一組學生沒有繳回相機，利用中午時間跑出校外，到馬路上取景。校方已經就此情況對女學生再教育，告訴這是很危險的行為；該名授課老師得知後也相當驚訝，表示會加強灌輸學生正確觀念。

(中時 )