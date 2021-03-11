南亞(1303)首季將呈現淡季不淡，電子、化工、聚酯等產品皆可成長，合併營收將相較2020年第四季成長，在疫情、天災及新興科技應用與製造業需求增溫下，電子、化工等產業缺料恐慌短期將持續，將帶動南亞產品價格上揚，南亞今開高走高，大漲逾4.5%，股價寫2019年7月以來新高。

南亞預估第一季合併營收將相較2020年第四季成長，除國際銅價延續去年底漲勢外，近期油價上漲，帶動原物料行情普遍上揚，南亞第一季營收僅塑膠加工受春節假期影響，營收持平，其餘電子、化工、聚酯等產品皆可成長。

電子材料方面，雖然南亞目前兩岸工廠已全產全銷，但材料市場延續去年第四季熱絡情勢，且價格持續走強，加上春節假期前備庫高峰及大陸鼓勵在地過年，部份下游工廠正常生產，春節後補庫需求強勁，預估營收可再增加；化工產品方面，去年第四季歐美地區新冠肺炎確診人數一度攀升，生產端復甦受阻，但台灣、大陸等地區相對控制良好，生產製造快速恢復，經濟復甦前景樂觀，製造業需求增溫，補庫力道強勁，加上氣候因素，推升油價及帶動石化 產品價格上漲，營收明顯增；聚酯產品方面，隨著疫情趨緩，終端零售業銷售回溫，下游工廠產能利用率逐漸恢復，市場交易熱絡，銷售能見度高，在持續推廣差異化產品下，營運逐月改善，整體營收略增；至於塑膠加工產品，受農曆春節假期，工作天數減少影響，銷售量減少，但價格提升，營收持平。

整體來說，今年經濟復甦前景趨向樂觀，惟相繼發生日本213地震、美國嚴寒氣候致災等事件，導致上游工廠停工，疫情、天災及新興科技應用蓬勃發展與製造業需求增溫等因素，影響上半年原物料市場供需，也推升電子、化工等產業缺料恐慌，除補庫意願更加強勁外，亦將帶動價格上揚。

(時報資訊)