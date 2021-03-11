韓國政府已經放行，之前老年人暫緩接種牛津AZ新冠疫苗(AstraZeneca)禁令。11日表示，韓國將擴大推進，對65歲與以上韓國老年人接種AZ疫苗工作。

2月底，韓國開始國內新冠疫苗開打作業。當時，老年人與醫療人員是施打的第一批，但因手頭缺乏臨床試驗數據資料，故先暫停37萬位在安養中心的65歲與以上老人接種。

不過，英國卻出示，不是從實驗室研究出來的真實世界數據。這份報告指出，40歲以上民眾在打過一劑超過八成效能的AZ疫苗與輝瑞疫苗(Pfizer & BioNTech)之後，就不會去住院治療。

韓國政府也幫AZ疫苗背書，表示先前因為缺乏確定AZ疫苗對老年人有效力的證據，故才暫時延遲65歲與以上老者施打。不過，英國最近公佈AZ疫苗對老年人也有效能。所以，韓國政府將在五月最後一周，再幫另外700萬民眾接種AZ疫苗。

因世界衛生組織(World Health Organization)提出建議，故韓國政府也調整新冠疫苗前後兩劑施打的中間相隔時間，從目前的八周延長至十周。

根據韓國官方資料，截至10日，已有50餘萬人注射過第一劑AZ疫苗或輝瑞疫苗。同時，韓國也多了465位新確診者，使得染疫總數達9.41萬人，疫歿則為1,652例。

(時報資訊)