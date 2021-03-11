性感女神邱淑貞20歲大女兒沈月，遺傳媽媽完美基因，擁有甜美臉蛋和姣好身材，被封為「最美星二代」，一舉一動都能引起話題的她，近日又在社群網站曬出美照，不科學長腿讓網友都稱羨，直呼「上天非常不公平」。

沈月穿上白背心搭幾何花紋短裙，大秀九頭身好身材，一雙長腿更是相當吸睛，讓網友看了都不禁感嘆，她不僅身材連外貌都令人稱羨，笑稱「上天非常不公平」。

沈月是邱淑貞和富商沈嘉偉的大女兒，20歲的她已長得亭亭玉立，擁有超高顏值和出眾氣質，外貌和身材都已媲美媽媽，舉手投足都充滿星味，能輕鬆駕馭不同造型，常替時尚雜誌拍攝寫真照，因此被網友封為「最美星二代」。

其實，沈月靠著美貌，就已吸引大眾不少關注，更有不少經紀公司找上門，想邀她進演藝圈，但她卻無意出道，而是想成為一名職業編劇，之前為了替爸爸沈嘉偉解決公司虧損，特地休學到I.T公司，跟著叔叔沈建偉學習，頗有接班人架式。

而精通中、韓、日、英等多種語言的沈月，現就讀加拿大英屬哥倫比亞大學，因為疫情影響，目前留在香港遠距上課。個性低調的她，雖然不常出現在螢光幕前，但不時受邀替時尚雜誌拍攝封面或寫真，IG也有超過18萬粉絲追蹤，粉絲也希望將來她可以進演藝圈。

(中時新聞網)