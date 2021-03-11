教育新創ALPHA Camp宣布，獲得第一輪外部融資。此輪資金由活水影響力投資領投，以及Hive Ventures與行政院國發基金、與知名天使投資人參與。ALPHA Camp創辦人陳治平表示，這次融資，將增加在教學設計與數據系統的投入，未來2～3年ALPHA Camp也將繼續專注在台灣的人才培育。課程方面，則會從現在的軟體開發延伸到「數據分析與AI應用」。

ALPHA Camp這次的投資，是由知名社企創投「活水影響力投資」領投，除了行政院國發基金與Hive Ventures跟投之外，更吸引「矽谷天使投資」，與瀛睿律師事務所合夥人簡榮宗律師等知名天使參與，看中的正是其團隊的專業能力與願景。ALPHA Camp並未透露此輪募資金額，不過業界人士估，首輪估值已經突破億元。

ALPHA Camp從2014年開始專注培育台灣的新創人才，成為如iChef、Dcard等台灣新創的人才來源之外，更有不少學員在課程後成功創業。如鮮乳坊、Yourator、Meet.jobs、財經M平方、AmazingTalker等，都是ALPHA Camp的畢業校友創辦。

2016年ALPHA Camp業務更拓展到東南亞，甚至與新加坡政府合作，在當地設立分校。更曾在香港、越南、韓國舉辦課程活動，校友網包括Facebook與Grab等國際科技企業。

2017年，ALPHA Camp轉型為線上學校，至今已累積了近1500萬筆學習行為數據。相較其他透過增加課程數量來成長的線上平台，ALPHA Camp在過去三年專注在網頁應用程式開發課程，更打造專門的學習管理系統，利用數據與行為科學，提升課程完課率為一般的線上平台的十倍。順利完課的學員，就職率達93％。

陳治平說，「我們將實體教學的經驗整合進學習系統裡，透過學生的行為數據，不斷優化教學設計與體驗。」他表示，在過去三年多，系統上累積了學生作業與小考46萬份，社群學習互動23萬次，學生與助教討論更超過3,000萬字。

陳治平認為，「線上教育」不只是把內容數位化。善用數據、結合內容，提供更個人化的指導，來實現「因材施教」才能發揮線上教育的成效。

(工商 )