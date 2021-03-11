無論是生活中或職場上，最怕遇到表裡不一的人，表面看似無害，其實心機非常重，讓人防不勝防，星座運勢網站「醬子聊星座」分享，雙魚座、天蠍座、摩羯座、處女座、天秤座的女生外表看似傻氣，其實內心非常精明，跟她鬥心機一定贏不過她。

▍1.雙魚座

每個雙魚女心中都有一個愛情童話，但是當夢想遭到破壞，無法如她所願的時候，嫉妒心讓善良的雙魚女慢慢黑化。腹黑的雙魚女是最危險的敵人，因為她假扮是你的好友，傾聽你的心事，撫慰你的內心​​，讓你在毫無防備的情況下給你一刀。如果要防止雙魚女黑化，需要有一顆比她們更加敏感和精明的內心，不要讓她們有一絲委屈，不要讓黑暗佔據她們的內心。

▍2.天蠍座

天蠍女也算是一個情感充沛的星座，不過天蠍女更加懂得控制自己的情緒，水象星座一般來說都比較早熟，察言觀色的能力更是一絕，這些使天蠍女的個人魅力異常出眾。天蠍女深知自身強大是打擊敵人最有利的武器，即使在深受打擊的情況下，天蠍女也能依靠自己的魅力和智慧取得優勢，想要鬥心機一定贏不過她。

▍3.摩羯座

摩羯女天生就有很強的組織力和領導力，她們善於利用周圍一切資源，對摩羯座女來說敵人的敵人就是自己的好友，她們可以忍辱負重潛伏在自己的敵人身邊，一步一步不達目的誓不罷休。現實的摩羯座女知道擁有完全的地位和財富才是最終的贏家，即使獨守空房摩羯女也要牢牢的守住自己的地位。

▍4.處女座

處女座的女生往往都長著超凡脫俗的仙女臉，不過土象星座大多貪食人間煙火，處女座的女生也貪戀實際的名利和財富，當有人威脅到她們的時候，會制定完美的計劃去打擊、報復。處女座的女生有兩個極端，一種是欲殺之而後快類型，另外一種則是用自己無比冷靜的思維殺出一條血路的類型。

▍5.天秤座

人際關係是一張大網，而織網的人就是天秤女。當摩羯女還在步步為營，雙魚女還在嫉妒的時候，天秤女就已經和所有人都成為好朋友了。等到天秤女了解各個星座的興趣愛好，優點弱點，找好靠山後，天秤女簡直就是一部後宮百科全書。

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(中時新聞網)