桌球明星夫妻福原愛與江宏傑鬧婚變，女方還被拍到跟高帥男出遊過夜，事後澄清「一人一間」沒出軌，但仍引發負面輿論，而事件持續延燒，過去曾爆出福原愛堅持離婚並打算不再回台灣，但知情人士卻表示她其實很想念媽媽跟孩子們，希望快點見面，只是基於某些考量，因此遲遲沒能返回台灣。

福原愛、江宏傑婚變持續延燒，昨(3/10)福原愛接受專訪的報導曝光，表示確實因很多事情精神壓力大，突然想到認識多年但沒聯絡的高帥男，坦承是自己主動聯絡，才相約出遊，也因為隔天想繼續在橫濱散步，因此提出住一晚的請求，不料本是出門散心分散注意力，卻引發軒然大波，福原愛對於自己的輕率行為，再度道歉，但強調彼此「絕對不是不倫關係」。

至於她遲遲未返台，據日媒《體育日本》報導，福原愛原本確實是下周要回台灣，但事發後考量媒體對兩人婚變一事報導過熱，這時候返台，肯定吸引媒體包圍，為了不對新冠肺炎疫情造成不必要的群聚，因此決定延後返台。

報導也指出，事發後江宏傑在本月8日參加《全明星運動會》春酒，也真的有相當多記者到場，場面一度混亂，如當時福原愛回台，將猶如「撲進火坑的蟲子」，而知情人士透露，福原愛其實想念孩子們跟媽媽，尤其4月小兒子就要過2歲生日了，她希望屆時能陪在孩子身旁，為此煩惱兩難。

(中時新聞網)