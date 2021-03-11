【全程影音】國民黨召開「藻礁公投變身 蔡英文治國無方的照妖鏡」記者會｜2021.03.11

三接興建與藻礁保育議題延燒，環團昨聯合聲明指藻礁不該作為「核四重啟」公投的動員工具。國民黨團書記長鄭麗文今天說，國民黨是站在保護藻礁立場，不反對興建第三接收站，但反對蓋在大潭藻礁上面，支持藻礁公投和核四沒有關係，要求中油立即停止三接施工，另外蔡英文與閣揆蘇貞昌公開宣示尊重藻礁公投結果，蔡政府也應研擬替代方案。

鄭麗文表示，這次藻礁公投完全沒有政黨介入，純粹是基於捍衛7千多年世界寶貴的藻礁生態，因此藻礁公投連署不斷創新高，預計下周將順利送件到中選會，既然政府不知道如何在保育藻礁與能源發展之間取得平衡，就讓人民共同決定。

鄭麗文指出，距離8月28日公投投票約半年，要求中油必須立即停止第三接收站興建工程，勿藉機將藻礁破壞殆盡，同時蔡英文總統、行政院長蘇貞昌應公開宣示，一定會尊重公投結果，若公投結果要保護藻礁，就應立即撤回大潭三接施工案。

鄭麗文說，蔡英文曾信誓旦旦說台灣沒有缺電問題，但現在卻說第三接收站不蓋台灣恐面臨缺電危機，這明顯在模糊焦點，因為護藻礁環團並不反對第三接收站，而是拒絕蓋在藻礁上面，因此，她要求民進黨政府應積極準備替代方案。

鄭麗文舉例，將轉型為天然氣發電廠的基隆協和電廠，過渡期間採用浮動裝置接收天然氣，降低對生態破壞，她強調，第三接收站與缺電與否毫無相關，而是可以選擇把接收站蓋在其他地方，或用浮動裝置替代，就可以解決，但民進黨絲毫未考慮這些選項。

國民黨團總召費鴻泰認為，民進黨的側翼、「1450」可以停止了，此時對藻礁團體與國民黨進行各式抹黑、抹紅、抹髒的舉動，對執政沒有幫助，因為第三接收站的問題還是無法解決。他也敬告桃園市長鄭文燦，要珍惜七千年藻礁，不要只做民進黨的市長。

國民黨團首席副書記長陳玉珍預告，衛環委員會下周一將安排到大潭考察藻礁。國民黨團副書記長李德維說，不希望半年後投票，通過藻礁公投時，但第三接收站的工程已被霸王硬上弓。

(中時 )