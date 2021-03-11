社子島開發計畫的替代方案至今毫無進展，11日要進行環境影響評估會議，但居民不滿發言登記成功卻遭排擠，台北市長柯文哲（左2）出席中山區「市長與里長市政座談會」時表示，沒有不讓居民登記發言，而是每次登記讓20個人輪流發表意見，還稱都已經有網路直播，「怎麼會黑箱？」（鄧博仁攝）

社子島開發計畫的替代方案至今毫無進展，11日要進行環境影響評估會議，但居民不滿發言登記成功卻遭排擠，台北市長柯文哲出席中山區「市長與里長市政座談會」時表示，沒有不讓居民登記發言，而是每次登記讓20個人輪流發表意見，還稱都已經有網路直播，「怎麼會黑箱？」

據報導，社子島開發案環境影響評估11日登場，自救會成員不滿會議延期後，竟未重新開放登記發言，還向登記成功的民眾表示人數太多被擠掉了，痛批市府根本是黑箱作業，另質疑市長柯文哲承諾的替代方案還沒拿出來，該如何環評。北市環保局回應，會議時間有限預計提供20人發表意見，不代表登記就能發言。

社子島自救會發言人李華萍指出，環評延期換了時間，但市府卻以前次登記發言為主，昨有居民打電話再次確認，承辦人員竟稱報名人數太多，發言資格被擠掉了。

李華萍痛批，市府做事令人感到莫名其妙、黑箱作業，到底是誰決定誰可以發言，既然是民主國家就該說到做到，讓民眾成功登記又說被擠掉。

對此，環保局副局長盧世昌昨說明，會議時間有限，安排1小時讓20位民眾各發言3分鐘，被擠掉的民眾應該是超過20人，若超過人數，會議主席可視現場情況開放發言；由於延期的會議內容不變，所以按原登記民眾發言，如果作廢重新登記的爭議恐更大。

(中時 )