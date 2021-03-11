48歲女演員范瑞君是電視劇的熟面孔，在《逆女》、《台灣龍捲風》、《我綿一家人》、《俗女養成記》等戲都可以看到她的演出，范瑞君演藝事業橫跨小螢幕、舞台劇和綜藝，同時，范瑞君也是幸福人妻一枚，她和京劇演員的戴立吾在2008年結婚，育有一對女兒，而范瑞君近期登上節目《單身行不行》透露，她有一次在路上遇到三寶，范瑞君一氣之下把對婚姻不滿的內心話脫口而出，讓開車的老公當場傻眼。

范瑞君近期登上節目《單身行不行》分享婚姻相處之道，范瑞君也分享，有一次在路上遇到三寶，讓范瑞君氣炸，激動得叫老公不要讓對方過，不過開車的戴立吾則是冷靜地說：「好了，你那麼激動幹什麼」。

范瑞君路上遇三寶，她一氣之下竟脫口：「我在家裡忍得還不夠嗎？我在外面我才不要忍」。（圖／取材自東風衛視Youtube）

范瑞君一氣之下把對婚姻的不滿全說出，她講完之後瞬間靜默。（圖／取材自東風衛視Youtube）

沒想到，范瑞君一氣之下把對婚姻不滿全說出來：「我在家裡忍得還不夠嗎？我在外面我才不要忍」，她講完之後氣氛瞬間靜默，戴立吾則轉頭問老婆：「你在家裡忍什麼？」范瑞君聽完瞬間大爆笑，讓她直呼：「所以情緒控管是非常重要」，不過，所幸夫妻倆笑完之後，也就都沒事了。

范瑞君說完也認真分析，有一說是「婚姻相處之道是忍」，不過范瑞君則指出，長期忍讓也不是方法，認為應是夫妻互相包容，范瑞君表示，戴立吾過去包容她過去較沒有時間、廚藝不佳，加上主持人邱沁宜也認為，范瑞君很會欣賞丈夫的優點，夫妻才會如此幸福。

【精華版】婚姻之道全靠忍？失控真心話震撼老公！

(中時新聞網)