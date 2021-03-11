民進黨立委王定宇捲入同居風波，而被拍到的台北市大同區3年新成屋「品城西」，據了解，是由民進黨發言人顏若芳，當時以每坪64.2萬元左右入手，總價2150萬元，是該社區最便宜的。對此，台北市議員游淑慧酸說，難怪這幾年民進黨對居住正義議題，越來越沒興趣，「莫非黨證也能當購屋折扣卡？」

王定宇以每個月8000元分租一房，明顯低於附近行情價，而顏若芳當初購入該房，參考實價登錄資料，5樓成交價2150萬元，換算每坪64.2萬元，比均價66.2萬元便宜。

顏若芳小豪宅「品城西」。（黃世麒攝）

對此，游淑慧今（11）日在臉書指出，很多人在問，為什麼她們買房子都能買到相對低價？不只略低，而是很低；為什麼她們都能在30幾歲時，就有能力在北市購入新成屋？不只買屋，而且是新屋。

游淑慧酸說，「難怪這幾年民進黨對居住正義議題，越來越沒興趣。」她表示，自己不太關心分租有無分房之問題，關心的是什麼人能特別有什麼好康與特權，不懼北市的房價壓力？

PO文底下網友留言好奇問，「政治人物為什麼薪水都那麼多？」、「這是否權勢介入？才能低價買屋？」另有人說，「真好命，顏色對了，30幾歲都能買到相對低價的房子」。

此外，有網友自稱看過該建案，原則上是1加1房，「真的搞分租就委屈了立委跟議員了」「2000萬的房子租人家8000，真的是佛心來的」。

(中時新聞網)