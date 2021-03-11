證交所公布，全體上市公司2月營收2.48兆元，較109年同期成長28.12％，累計前2營收5.55兆元，也較109年同期成長25.97％，整體仍呈現成長態勢。

證交所表示，本國及第一上市（KY）公司各分別達871家及76家，除即將於4月1日下市的康友-KY（6452），持續因故無法如期申報外，其餘餘946家已於昨（10）日前完成2月營收申報作業。

依據上市公司公告2月營收顯示，2月全體上市公司營收總計2.48兆元，較109年同期成長5,443億元、成長28.12％，營收成長公司共639家，衰退公司共307家，較108年同期則成長4,704億元、成長幅度23.41％。

累計前2月全體上市公司營收共5.55兆元，較109年同期成長1兆1,437億元、成長幅度25.97％，營收成長公司共731家，衰退公司共215家，較108年同期則成長7,736億元、成長幅度16.2％。

證交所分析，全體上市公司2月營收成長主要產業為其他電子業、航運業及電子零組件業，衰退產業為油電燃氣業、資訊服務業及金融保險業；累計前2月營收成長產業為其他電子業、玻璃陶瓷業及光電業，衰退前三產業為觀光事業、油電燃氣業及金融保險業。

證交所表示，2月其他電子業受去年同期肺炎疫情影響，營收基期較低，加上個別公司產品銷售優於預期，航運業受惠貨量及運價上漲，電子零組件業受惠下游客戶需求強勁，故2月營收呈現年成長。

2月油電燃氣業營收因個別公司銷售量及銷售價格下降，資訊服務業因農曆春節營業日差異，金融保險業因個別公司保險業務淨收益減少，致營收較去年同期衰退。

累計前2月其他電子業營收因個別公司銷售優於預期，玻璃陶瓷業受去年同期肺炎疫情影響，營收基期較低，光電業因個別公司受惠市場需求強勁，產品報價及銷售量上揚，因而累計營收呈現年成長。

累計2月營收衰退產業，觀光事業受肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少、油電燃氣業因個別公司銷售量及銷售價格下降，金融保險業因個別公司保險業務淨收益減少。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。

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