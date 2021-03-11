證交所將在3月24日、30日及4月7日、8日、9日下午舉辦10場「第一上市公司財務業務說明會」，3月24日將由麗豐-KY（4137）、基士德-KY（6641）、永冠-KY（1589）等三家率先起跑。

證交所表示，辦理第一上市公司（KY公司）財務業務說明會目的是提供上市公司與投資人面對面溝通平台，使投資人了解第一上市公司營運績效，會中將由公司出席代表親自向投資大眾與機構法人說明財務業務情形及對未來前景的看法。

證交所指出，走過2020年，第一上市公司整體營收雖受疫情影響衰退，惟部分公司仍抵抗疫情衝擊，表現穩健，藉由本次財務業務說明會，第一上市公司將就經營方向、目標與願景及財務業務管理重點等面向，充分說明其財務業務狀況及投資人關心議題，與投資機構聯繫交流。

各場次資訊如下：

1.3月24日：麗豐-KY（4137）、基士德-KY（6641）、永冠-KY（1589）。

2.3月30日：慧洋-KY（2637）、三能-KY（6671）。

3.4月7日：客思達-KY（2936）、力達-KY（4552）。

4.4月8日：茂林-KY（4935）。

5.4月9日：捷敏-KY（6525）、康控-KY（4943）。

(工商 )