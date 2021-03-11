美國國務卿布林肯預計18日在阿拉斯加會見中國外交高層官員，這是拜登政府上任後，美中高層首度親自會晤，會談議題將觸及港台和新疆問題，也會探討雙方得以合作的領域。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）說，布林肯（Antony Blinken）和白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）屆時將在安克拉治（Anchorage），會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅。

雙方會面的時間點，就落在布林肯上任後於下週首度訪問美國最重要的兩個區域盟友日本、韓國，以及美國、日本、印度和澳洲12日舉行「四方安全對話」（Quad）線上會議之後。

布林肯今天說，美方將藉此機會，坦率地向北京表達美國與盟邦夥伴對中國在安全、繁榮與價值等挑戰的憂慮。

他出席聯邦眾議院外交事務委員會聽證會時說，雙方也將探討得以合作的領域。「我們打算提出，也會提出許多問題。」

布林肯還說，如果中國堅持未侵犯新疆地區維吾爾族穆斯林的人權，就應該開放國際社會進入新疆地區的權限。

「我認為，如果中國堅稱沒發生任何事情，那就應該賦予國際社會（進入新疆地區的）權限，這非常重要。」

在香港問題方面，布林肯說，美國將對侵害香港人權者採取反制行動。

布林肯今天在眾議院聽證會上表示：「我們必須繼續落實制裁。舉例來說，反制那些得為壓迫香港負起責任的人。」

莎琪說，美國政府將與合作夥伴「同步」處理與中國的關係。她說：「重要的是拜登政府首次與中國官員的會晤在美國境內，且是在與亞洲與歐洲夥伴、盟邦進行密切磋商後進行。」

莎琪補充說，這次會晤將是「解決廣泛問題的機會，包括討論雙方存在嚴重分歧的議題」。

中國駐華盛頓大使館並未立即回應置評要求。

戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）說，美中高層官員會晤的時間點向北京傳達的訊息是，美國同盟固若金湯。

她說，美中會談可能聚焦中國對香港政策、北京對台施壓、新疆維吾爾人權問題，以及華府所謂中國對澳洲的經濟脅迫。

葛來儀說：「倘若中方還是老調重彈，把美中關係的問題歸咎於美國，說球在美方手上，那這場會談就不會出現任何正面結果。」

(中央社)