民進黨立委王定宇遭周刊爆料與同黨發言人顏若芳傳出緋聞，就連老婆李淑吟生日當天也跑去「過夜」，頻率高時甚至一周5夜都在顏宅住宿。但有名嘴爆料，表示周刊要拍的其實根本不是顏若芳，而是「另外一人」，引爆網友熱議，討論「還有另一個」、「是哪個」？

對此名嘴許聖梅9日晚間在政論節目《國民大會》上爆料，表示《鏡週刊》早從去年11月就開始跟拍王定宇了，王定宇卻說自己最近幾個月才搬進去，意思是說2人剛當室友就被拍，這料會不會太精準，有這麼巧？

許聖梅表示，她推測狗仔其實早在更久之前就開始跟拍，根據自己以前當狗仔的經驗，2人互動實在很怪，「愛的早餐」還能巧妙換手，若2人只是單純房東房客，為何出門時還要左顧右盼，這麼小心翼翼？

許聖梅更透露，周刊跟拍的起因，原來「根本就不是因為顏若芳」，而是王定宇以及「另一個目標」要跟拍，但顏若芳卻「自己走進了鏡頭裡」，但所謂的「另一個目標」與王定宇之間互動的照片、證據都還不足，所以無法公開，「只能說整起事件目前還未完待續！」

許聖梅的說法讓網友全傻眼了，直呼「另一人？」「真‧時間管理大師」、「沒人在意他元配嗎」、「之前有新聞不是還有女性友人嗎？好亂」、「王委員應該是在幫國防部測試時空管理系統，是重大國防機密只有他可以爆料」、「4%黨太遜了，學學綠帽黨」、「福利那麼好，我也想合租」、「整天抗中保台連GG都管不住？解放軍派個江南美女就瓦解了」、「一間屋子兩間房，到底要住多少人？」

(中時新聞網)