高精密零件廠-英濟(3294)2月合併營收3.9億元，為近10年同月新高，隨著疫情衝擊逐漸淡化，英濟表示，今年上半年營運可望延續成長，英濟也宣布公司及旗下光電事業英錡科技，分別藉由精密零組件設計與製造技術優勢及雷射成像抬頭顯示器(HUD)及雷射感測應用，共同加入鴻海MIH電動車開放平台，今天盤中股價強攻漲停板。

儘管受到農曆年工作天數較少影響，英濟2月合併營收3.9億元，月減19.5%，但因疫情衝擊趨緩，較去年同月大增232.4%，為近10年新高，累計前2月合併營收為8.73億元，年成長135.15%，呈淡季不淡。

為加速推展AR穿戴裝置普及化，英濟旗下英錡科技藉由高精密微型模組整合與自動化製造能力，獲意法半導體(STMicroelectronics，ST)、光電半導體大廠歐司朗(Osram)、導波技術大廠Dispelix等一線科技龍頭邀請共同建立擴增實境雷射掃描(LaSAR)聯盟，合作加速開發AR智慧眼鏡解決方案；目前英錡科技已將高度複雜且精密的模組整合為1.2立方釐米、3克重的光機引擎，為業界罕見的超微型規格並符合穿戴裝置極輕量化之需求；英錡科技並可整合光機的機、電、熱、自動組裝與量測等全面服務並進行規模量產，將藉聯盟資源共同推展AR市場。

此外，近年環保意識抬頭及技術成熟，各國紛紛提出燃油車禁售政策與時程，電動車將成為下一波產業火車頭，更將是製造與科技業者兵家必爭之地，英濟及英錡科技分別藉由精密零組件設計與製造技術優勢及雷射成像抬頭顯示器(HUD)及雷射感測應用，共同加入鴻海(2317)MIH電動車開放平台。

英濟表示，除已與客戶共同開發電動車用電池模組，目前更與曾於海外車廠開發汽車電池模組的新創夥伴「合谷新能源」共同投入熱管理與散熱材料的車用與儲能應用研發，並協助將車用電池模組導入終端產品以提供車廠完整解決方案，加入MIH將有利爭取合作機會並擴大車用電子產品線。

此外，英濟於墨西哥設有生產據點，可藉由在地供應優勢與平台資源為全球車廠提供製造服務。依據墨西哥汽車協會2020年資料，墨西哥目前已成為全球第六大汽車製造國，更是全球第五大汽車零組件生產國，全球95%第一階汽車零配件供應商皆有在墨設廠投資。

英濟集團執行長徐文麟表示，近年經貿環境變動與疫情帶來的影響不僅是供應鏈的調度安排，更從材料、製程、產品範疇與規格等全方位對產業產生衝擊，同步考驗企業守成與開創新局的能力。目前雖營運從疫情中回穩，英濟亦同步因應外部環境變動更新製程與設備並開發新產品線，降低潛在風險。

展望上半年，英濟表示，由於疫情的一次性影響已逐漸消弭，有望延續營運力度溫和成長，目前全廠區設備稼動率配合客戶需求維持高檔，並持續優化水性漆噴塗、PCR(消費後回收材料)成型製程，超前部署因應環保浪潮帶來的產業典範轉移。

(時報資訊)